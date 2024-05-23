Filistin Başbakanı ve İspanya Dışişleri Bakanı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ele aldı

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma, ateşkes ve bölgeye insani yardım sağlama çabalarını ele aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mustafa ve İspanya Dışişleri Bakanı Albares telefonda görüştü.

Mustafa ve Albares, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma, Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşma, insani yardım çabalarını güçlendirme, kara yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırılması ve İsrail'i Refah kentine yönelik büyük bir kara saldırısı düzenlemekten caydırma" konularını değerlendirdi.

Filistin Başbakanı, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını ve bu kararın ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İspanya'nın uluslararası alanlarda Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkür eden Mustafa, Filistin'in daha fazla Avrupa ülkesi tarafından tanınması için ortak çalışmanın önemine dikkati çekti.

Mustafa ve Albares, Filistin devleti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ortaklığı güçlendirme yollarını ele aldı.

Filistin Başbakanı Mustafa, AB'ye "İsrail'in Filistin halkını ve yönetimini hedef alan planlarına karşı net bir tutum sergileme" çağrısında bulundu.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.