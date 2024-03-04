Filistin Başbakanı Gazze'deki aşiretlerin İsrail ile işbirliği yapmayı reddetmesini takdir etti

Filistin'de istifasını sunan ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini geçici olarak sürdüren Başbakan Muhammed Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki aşiretlerin, savaş sonrası bölgenin yönetimi ve insani yardımların dağıtılması konusunda İsrail ile işbirliği yapmayı reddetmesini takdir etti.

Iştiyye, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "İşgal güçleriyle işbirliği yapmayı kesin bir şekilde reddeden Gazze Şeridi'ndeki aşiret liderlerini selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"İsrail, uluslararası kurumların, kuzey bölgeleri başta olmak üzere Gazze'de faaliyet göstermesine ve yardımların Birleşmiş Milletler kurumları ve diğer ilgili kurumlar aracılığıyla ulaştırılmasına izin vermelidir." ifadesini kullanan Iştiyye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamların 150. gününe girdiklerini ve hayatını kaybeden, yaralanan veya kaybolan 100 bini aşkın insan olduğunu vurguladı.

Iştiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldığını belirterek, Gazze'nin Er-Raşid Caddesi'nde insani yardım sırasında bekleyen 119 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Gazze'de bebeklerin açlıktan ölmeye mahkum edildiğini, annelerin bebeklerini emziremediğini ifade eden İştiyye, İsrail hükümetini "Sistematik suç ve cinayet işleyen, intikam peşinde koşan bir grup katilden başka bir şey değil. Nasıl olurda emzikli bebekler İsrail'in iddia ettiği gibi siyasi bir gruba hizmet eder. İsrail, işlediği suçlarla dünyaya ve uluslararası hukuka meydan okuyor." sözleriyle eleştirdi.

Dünya ülkelerine seslenen Iştiyye, Gazze'ye yardım gönderilmesi, İsrail' silah sağlamaktan vazgeçilmesi ve onu uluslararası hukuku çiğneyen bir ülke olarak tanıma ve yargılama çağrısı yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın geçen ayki haberinde, İsrail ordusunun, savaş sonrası "Gazze'nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürmüştü.