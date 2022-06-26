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Filipinler'de feribotta çıkan yangında 1 kişi öldü

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Filipinler'de feribotta çıkan yangında 1 kişi öldü

Filipinler'de, 160'a yakın yolcusu bulunan feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de, 160'a yakın yolcusu bulunan feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sahil güvenlik ekipleri, Bohol ve Leyte kentlerine bağlı ada köyleri arasında sefer yapan feribotta yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medya platformlarında, can yelekleriyle duman yükselen feribottan suya atlayanların görüntüleri yer aldı.

Feribotta, 8 kişilik mürettebatın yanı sıra 15'i çocuk 157 yolcu yer alıyordu.

Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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