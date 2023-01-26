Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, Macron ile görüştü
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yemek yedi.
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yemek yedi.
Ouattara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Macron ile Elysee Sarayında öğle yemeğinde bir araya geldiğini yazdı.
Yemekte, bölgesel ve iki ülkeyi ilgilendiren konuları konuştuklarını belirten Ouattara, iki ülke arasındaki işbirliğinden memnun olduğunu kaydetti.
İki liderin, Burkina Faso'nun Fransız askerlerinin ülkeden ayrılması kararını da ele aldığı tahmin ediliyor.
Burkina Faso'da konuşlu 400 Fransız askerin, ülkeden ayrıldıktan sonra Fildişi Sahili'ne yerleştirilebileceği belirtiliyor.
Vagadugu hükümeti, 23 Ocak'ta, Fransa ile imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini duyurmuş ve 1 ay içinde Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.
Sabre Operasyonu kapsamında başkent Vagadugu'da konuşlu 400 askerin bölgede başka bir ülkede yeniden konuşlandırılması düşünülüyor.