Fethiye'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Mehmet T. (52), bir arkadaşıyla yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gitti.

Yürüyüşte düşen Mehmet T'nin, ayağında oluşan şişlik nedeniyle hareket edememesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalesinin ardından Mehmet T'yi sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.