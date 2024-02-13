Fethiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan bir operasyonda kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sigara dolum makinesi, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ile 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli B.K. gözaltına alındı.