Fethiye Belediyesi 'Toprağı İyileştiriyoruz Projesi' kapsamında kompost gübre dağıttı

Fethiye Belediyesi tarafından 'Toprağı İyileştiriyoruz Projesi' kapsamında semt pazarlarından toplanan sebze meyve atıklarından üretilen kompost gübreler, vatandaşlarla buluşturuldu. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompost gübre dağıtımı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımıyla gerçekleşti.

Fethiye Belediyesi tarafından 'Toprağı İyileştiriyoruz Projesi' kapsamında semt pazarlarından toplanan sebze meyve atıklarından üretilen kompost gübreler, vatandaşlarla buluşturuldu.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompost gübre dağıtımı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımıyla gerçekleşti. Salı pazarında gerçekleşen dağıtıma, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Pazarlardan topladığımız sebze meyve atıkları ve belediyemiz tarafından budaması yapılan ağaçların atıklarını görevlilerce toplayıp uygun alanlarda kompost gübre haline getiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın geleceği için önemsediğimiz bu projedeki ilk kompost gübrelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk" dedi.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar ise "Toprağı İyileştiriyoruz Projesi'yle hazırlanmış olan kompost gübreyle, verimsizleşen topraklara soluk aldıracak, toprağın su tutma kapasitesini güçlendirecek, çiftçinin ve üreticinin sulama ve gübre maliyetlerini de düşürecek olan kompost gübrelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk" diye konuştu.