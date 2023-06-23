Fethiye Belediyesi, ' İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Toplantı sonrası ortaya çıkacak eylemlerin uygulanması konusunda üzerimize düşenleri büyük bir kararlılıkla yapmaya hazırız" dedi.

Sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent için çalışmalarını sürdüren Fethiye Belediyesi, Kurumsal Sera Gazı Envanteri'nin (SGE) oluşturulması, karbon ayak izinin hesaplanması ve İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) kapsamında çalışmalara katkı sunması amacıyla bugün İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda, Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Sınağ, Fethiye'de gelecekteki iklim projeksiyonları kapsamında beklenen iklim tehlikeleri, etki-etkilenebilirlik analizi, sera gazı envanteri hakkında konuştu.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak da çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Şehirler, iklim krizi kaynaklı afetlerle karşı karşıya kalmaları durumunda dirençliliklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Şehirler ne kadar hızlı aksiyon alabilecek, ne kadar başarılı olabilecek, ne kadar hazır? Ölçemediğimizi bilemez, bilemediğimizi yönetemeyiz, dolayısıyla karbon salım miktarlarını Fethiye ölçeğinde hesapladık. Şimdi sıra, siz ilgili paydaşlarla birlikte bunları doğru ve uygulanabilir eylemlere dönüştürmekte. Çalışmanın ilçemize olacak katkısının yanında bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki çabalara da fayda sağlayacağını umuyor, verimli bir toplantı olmasını diliyorum."