Fethiye Belediyesi Elektrikli Skuterleri Topladı

Fethiye Belediyesi, kamu düzenini bozan, kaldırımlarda yaya geçişlerini engelleyen, dağınık şekilde etrafa bırakılan elektrikli skuterleri topladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan skuterlerin dağınık bir şekilde farklı bölgelerde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından da şikayet alan elektrikli skuterlerle ilgili yapılan çalışmaya belediyenin diğer birimleri de destek verdi. Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, 'Vatandaşlarımızın gelen şikayetleri de her zaman olduğu gibi dikkate alıyoruz' dedi.

Fethiye Belediyesi, kamu düzenini bozan, kaldırımlarda yaya geçişlerini engelleyen, dağınık şekilde etrafa bırakılan elektrikli skuterleri topladı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan skuterlerin dağınık bir şekilde farklı bölgelerde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından da şikayet alan elektrikli skuterlerle ilgili yapılan çalışmaya belediyenin diğer birimleri de destek verdi.

Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Vatandaşlarımızın gelen şikayetleri de her zaman olduğu gibi dikkate alıyoruz" dedi.