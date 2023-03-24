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FC Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği iddiası

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FC Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği iddiası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Bayern'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği ileri sürüldü.

Almanya Birinci Futbol Ligi ( Bundesliga ) takımlarından FC Bayern'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği ileri sürüldü.

Alman medyasında yer alan haberlerde FC Bayern yöneticilerinin Julian Nagelsmann'ın görevine son verdikleri, bunda takımın Bayer Leverkusen'e 2-1 yenilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Alman kulübünün Nagelsmann'ın yerine teknik adamThomas Tuchel ile anlaştığı kaydedildi.

FC Bayern, Temmuz 2021'de takımın başına getirdiği Julian Nagelsmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.

Nagelsmann Bundesliga'da daha önce Leipzig'i çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Julian Nagelsmann Bundesliga Almanya Futbol Güncel Haberler

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