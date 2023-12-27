Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Olgucan KALKAN-Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli teknik adam yolculuk öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim, kendisine uzatılan mikrofonlara 'Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil' dedi.

Açıklamanın ardından terminale giren Terim, özel uçakla Yunanistan'a gitti. Fatih Terim, akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda yeni takımının başında yer alacak.

Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.