FATİH'TE İDEATHON FİKİR MARATONU ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ? Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve 36 saat süren İdeathon Fikir Maratonu düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Topkapı Kütüphanesi'nde gerçekleşen fikir maratonunda 145 genç yarıştı. Dezavantajlı gençlerle oyun sektöründeki profesyonelleri bir araya getirmeyi ve gençlerin istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen Fatih Cebeci ve Hüseyin Anıl Akbaş'ın oluşturduğu Brothers grubu birinciliği kazanarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği, gençlerin fikir ve projeler geliştirdikleri fikirlerle takımlar halinde yarıştıkları ve cumartesi günü başlayan İdeathon Fikir Maratonu Topkapı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Maratona Türkiye'nin dört bir yanından ön elemeyi geçen gençler, mentörler eşliğinde yarıştı.18 başlık altında takımlar halinde yapılan yarışmada bazı yarışmacılar fikrileri üzerinde çalışırken bazıları ise çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Fatih Belediyesi uzun süren maratonda yarışmacılara pizza ikramında bulundu.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Maratonda, Fatih Cebeci ve Hüseyin Anıl Akbaş'ın oluşturduğu Brothers takımı birinci, Enes Güven, Umut Arda Kapan, Muhammet Kerem Öztürk'ün yer aldığı Vertically for Everyone takımı ikinci, Mert Kıvrak, Eray Er, Güney Işık'tan oluşan Hyfersoft takımı ise üçüncü oldu. Ödül töreninde birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verildi.

'2 GÜNDE GÜZEL FİKİRLER ORTAYA ÇIKTI'

Ödül töreninden sonra konuşman Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, '2 yılda 13 kütüphane açtık, 66 bin üye öğrencimiz var. Böyle olunca gençlerle alakalı farklı fikirler düşünmemizi sağladı. Arkadaşlarımız Ideathon Fikir Maratonu'nu yapalım diye bir fikirle geldi biz de çağrıda bulunduk. Gençlerden yoğun bir karşılık oldu. 200 takım arasından 45 takım Topkapı'daki Sosyal Tesisler'de cumartesi sabahtan itibaren 36 saat süren bir fikir maratonuna katıldılar. Jürimiz eleme yağarak ilk 20 takımı belirledi. Bugün de 20 takımın sunumlarını dinledik, projelerini anlattılar. Gerçekten gençlerimiz müthiş bir performans ortaya koydu. Fatih, İstanbul ve belediyecilik için çok parlak güzel fikirler ortaya çıktı' dedi.

Dereceye giren ilk üç takıma ödül verdiklerini anlatan Turan, 'Ama gençlerin hepsini alkışlıyorum. Çünkü hem İstanbul hem de Türkiye'nin geleceği için bu yaşta fikir üreten, proje geliştiren gençleri yürekten kutluyorum. Benim de heyecan duyduğum bir yarışma oldu. Belediye olarak gençlerimizle olan ilişkilerimizle yeni bir dönem başladı. İnşallah bunu çok daha büyüğünü haziranın başında Yedikule Hisarı'nda açık alanda yapacağız. Katılım gösteren bütün gençlerimiz canı gönülden kutluyorum' diye konuştu.

BİRİNCİ OLAN TAKIM: ÇOK MUTLUYUZ

Yarışmada birinci olan Brothers takımından Anıl Akbaş ise 'Türkiye'de uzun süredir oyun ekosistemini geliştirmek için fikirler üzerine çalışıyorum. Ülkemizde güzel işler yapılıyor, ben de bu yarışmaya bir fikirle katıldım. Pilot bölge olarak Fatih'i seçtik. Buradaki dezavantajlı gençlerle oyun sektöründeki profesyonelleri bir araya getirerek hem nitelikli bir işgücü hem de gençlerin istihdamını artırmayı amaçladık. 36 saatlik uzun bir maraton oldu, uykusuz geçti Fatih Belediyesi bizi çok iyi ağırladı. Birinci olduk oldukça mutluyuz. Başkanımız Ergün Turan'dan randevu aldık, inşallah en kısa sürede bir araya gelerek proje için neler yapabiliriz onu konuşacağız' ifadelerini kullandı.

Fatih Cebeci de 'Yurt dışında ticaret yapıyorum. Amatör olarak oyun sektörüyle ilgileniyorum. Yorgununuz ama mutluyuz, yorgunluğumuza değdi, bizi çok iyi ağırladılar' dedi.

MÜLTECİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PROJE İKİNCİ OLDU

Yarışmada ikinci olan Vertically for Everyone takımından Umut Arda Kapan ise 'Projemizin adı 'Ebabil' sebebi de ebabil kuşlarının göçmen olmaları ve ülkemize gelen göçmenlerin büyük bir kısmının da İslam kültürüyle yoğrulmuş olmalarıdır. Projemiz mülteciler üzerineydi. Mültecilerin sorunlarını çözecek onların entegrasyonunu kolaylaştıracak etkinlik platformu geliştirdik. İkinci olduğumuz için çok sevindik. Projeyi hayata geçirmek istiyoruz, kadromuz yeterli. STK'lar ile belli görüşmeler yapacağız? diye konuştu.