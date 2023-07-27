Fatih Dönmez, Eskişehir'de buğday hasadına katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı.

Bir süre mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, ardından tarlaya giderek biçerdöverle hasat yaptı.

Hasattan sonra mahalledeki Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) bağlı Ürün Alım Yeri'ne geçen Dönmez, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Milletvekili Fatih Dönmez, gazetecilere, 2023'ün tarımsal açıdan önceki yıllara göre verimli geçtiğini söyledi.

2021'de kuraklık yaşandığını, bu sebeple hem Türkiye'de hem de dünyada bazı risklerin ortaya çıktığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin aldığı tedbirlerle bu durumu vatandaşlarımıza hissettirmeden çözmüştük. 2021'de ülkemizde toplamda 16,7 milyon ton buğday üretimi söz konusuydu. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, çiftçimize yönelik 'Ekilmedik tarla kalmasın' talimatıyla çiftçilerimiz ve köylülerimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ekilebilir alanların tamamına yakınına buğday ekmişti. Geçtiğimiz yıl da bu farkı hep birlikte gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme projeleriyle buğday rekoltesi, geçen sene ülke genelinde 19,8 milyon ton olarak gerçekleşmişti."

Eskişehir'de çiftçiler geçen seneden yüzde 14 daha fazla buğday ekti

Dönmez, 2023'te Eskişehir'deki buğday ekiminde geçen yıla göre yüzde 14 artış olduğunu aktardı.

Bu artışla il genelindeki buğday üretim alanının 1 milyon 783 bin dekara ulaştığını bildiren Dönmez, "Toplam üretimin yüzde 82 artışla 823 bin 958 tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Çiftçilerimizin biçilen arpa ve buğday miktarı tahminlerimizin üzerinde gerçekleşiyor. Tahminimize göre hububat hasadında hem Eskişehir'de hem de ülkemizde Cumhuriyet tarihimizin rekor üretimine gidiyoruz. Çiftçinin her daim yanında olan TMO da Cumhuriyet tarihinin alım rekorunu kırmak üzere. Bu yıl buğday taban fiyatı, primler dahil 9 bin 250 liraya yükseltilmişti. Borsadaki alım fiyatları da gün geçtikçe yükseliyor. Hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalarda bir yükselme eğilimi söz konusu." diye konuştu.

Milletvekili Dönmez, TMO'nun Eskişehir'de 15 olan Ürün Alım Yeri sayısını Beylikova ilçesi ve Satılmışoğlu Mahallesi'ne kurulan tesislerle 17'ye çıkardığını belirtti.

Böylece günlük alım miktarını 2022'ye göre iki kat artırdıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"TMO, Eskişehir'de geçen yıl hasat dönemi sonu olan 1 Eylül'e kadar 148 bin ton hububat alımı yapmıştı. Bu yıl ise hasat başından bugüne kadar olan rakam, geçen yılki rakamı geçerek 150 bin tonu aştı. Henüz hasadın ortasındayız. Eskişehir'de geçen yıla göre iki kat fazla üretim bekliyoruz. Eskişehir, genelde 'sanayi kenti' olarak bilinir. Evet, sanayimizle övünüyoruz fakat Eskişehir, aynı zamanda bir tarım kenti. Hayvancılık ve tarımla da meşhur olmuş bir kentimiz. Eskişehir'de tam 24 bin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçimiz var. Hükümetimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız, çiftçimize tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de ayni ve nakdi destek sağlıyor."

Dönmez, 2022'de Eskişehirli çiftçilere 1 milyar 224 milyon liralık destek sağlandığını anımsatarak, TMO'nun zamanı geldiğinde açıklanan rakamlara göre çiftçilerin tüm ürünlerini satın alacağını sözlerine ekledi.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, TMO Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da yer aldı.