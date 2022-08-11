Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda, Avrupa'da Türkiye Aleyhinde Yürütülen Propagandalar ve Türkiye'deki Yabancı Vakıfların...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından, “Toplantıda Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa’da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye’deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından, "Toplantıda Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıya, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

"AVRUPA'DA TÜRKİYE ALEYHİNDE YÜRÜTÜLEN PROPAGANDALAR İLE BUNLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER KONUSUNDA İSTİŞARELERDE BULUNMUŞLARDIR"

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirmişlerdir.

Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın ülkemize olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etmişlerdir.

Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliğimizi zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek, ülkemiz ve milletimizle ilgili sadece sınırlarımız içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AVRUPA'NIN ÜLKEMİZDE DİLEDİKLERİ GİBİ AT KOŞTURMA TALEPLERİNİN GERİSİNDEKİ NİYETİ BİZ GAYET İYİ BİLİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirmiştir.

'Batının medeniyet değerleri' diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin, kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hak ve özgürlükler konusunda hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır' değerlendirmesinde bulunmuştur."