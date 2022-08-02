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Eyüpsultanlı öğrenciler TEKNOFEST finaline kaldı

Eyüpsultanlı öğrenciler TEKNOFEST finaline kaldı

Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu öğrencileri, kalp krizini riskini tespit etmeye yönelik geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazandı.

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Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu öğrencileri, kalp krizini riskini tespit etmeye yönelik geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Activation X" takımı, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda, Medikal Teknolojiler Kategorisi'nde, kalp krizi riskini tespit etmeye yönelik geliştirdiği uygulamayla 1198 takım arasından Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan TEKNOFEST'in finaline katılmaya hak kazandı.

Özgün, yenilikçi, giyilebilir teknoloji entegrasyonunun yüzüğe dayalı olarak gerçekleştirilebilir olması ile öne çıkan uygulamayla hasta, sporcu, yaşlı gibi risk grubundaki kişilerin vücut sıcaklığı, galvanik deri tepkisi, nabız sayısı, nefes sayısı gibi temel sağlık bilgileri zaman ve tasarruf yapılarak uzun müddet izlenebiliyor.

Boyutunun küçük olması ve kişinin rahatlıkla parmağına takıp taşıyabilir nitelikte olması ve yapay zeka uygulamasını barındırıyor olması ise projenin özgün yönünü oluşturuyor.

Öte yandan Nişanca Robot Okulu öğrencileri, "Satürn" takımı ile 5 - 7 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda da Eyüpsultan'ı temsil edecek.

AA / İrem Demir - Güncel

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