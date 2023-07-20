Eyüpsultan'da kedilere saldıran şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kedilere yakıcı madde ile saldırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan kediler tedavi altına alındı.

Eyüpsultan'da kedilere yakıcı maddeyle zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kedilere yakıcı madde ile saldırdığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan M.K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıda yaralanan kediler tedavi altına alındı

Eyüpsultan'da yakıcı madde ile saldırıya uğrayan kedilerden 16'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Kedilerden ikisi öldü, 14'nün tedavisi sürüyor.

Olay

Eyüpsultan'da yakıcı madde ile zarar gören bazı kedilere ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatan Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pierre Loti Mezarlığı bölgesinde inceleme yapmıştı.

Mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kedi bulan ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli M.K.K'yi kısa sürede gözaltına almıştı.