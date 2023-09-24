Evlilik Yüzüğü Tartışması Sonucu Bıçaklama Davasında Karar Çıktı

Ankara'da evlilik yüzüğünü takmadığı için tartıştığı eşi Jale Y.'yi bıçaklayarak yaralayan Sinan Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa, suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığı belirten sağlık raporu nedeniyle ceza verilmedi.

ANKARA'da evlilik yüzüğünü takmadığı için tartıştığı eşi Jale Y.'yi bıçaklayarak yaralayan Sinan Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa, suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığı belirten sağlık raporu nedeniyle ceza verilmedi.

Olay, 2021 Mayıs'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sinan Y., yeğeninin kullandığı otomobille hastaneye giderken 14 yıllık eşi Jale Y. ile tartıştı. Sinan Y., yeğeni Okan G.'den aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Sinan Y., eşini de indirerek, 'Senin yüzüğün nerede? Sen benim namusumsun' deyip, cebinden çıkardığı 13 santim uzunluğundaki bıçağı boynuna dayadı. Sinan Y., eşinin el, kol ve yüzüne doğru bıçağı savurdu. Jale Y. yaralı halde kaçarken, çevredekiler Sinan Y.'ye engel oldu. Jale Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan Y., savcılık ifadesinde, askerlik döneminde bipolar bozukluk geçirdiğini, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Adli kontrolle serbest bırakılan Sinan Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmaya başladı. Yargılama aşamasında, tutuksuz sanık Sinan Y.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu talep edildi. Raporda, olayın oluş şekli, sanık ve tanık ifadeleri ile olaydan sonra hastanede psikiyatrik tedavi görmesi değerlendirildiğinde, sanığın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığı, koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu ifade edildi.

TEDAVİ GÖRECEK

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sinan Y. ile Jale Y. ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanık Sinan Y., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "İstemeyerek yaptım, yaptıklarım bilinç dışıydı. Beraatimi talep ederim" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sinan Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu akıl hastalığı etkisinde işlediğinin anlaşıldığını, bu nedenle sanığa ceza verilmesine yer olmadığını belirtti. Mahkeme ayrıca, Sinan Y. için akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi katına alınmasına, toplum açısından tehlikeliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi halinde serbest bırakılmasına karar verdi.