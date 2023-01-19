Evinin önünde motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kısa süre önce cezaevinden çıkan Kadir Ç. (21), evinin önünde motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kadir Ç., hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

?Olay, saat 23.30 sıralarında Umut Mahallesi 3830 sokakta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen evli ve bir çocuk babası Kadir Ç., oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre M.K., kimliği öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı motosikletle, aralarında husumet bulunan Kadir Ç.'nin oturduğu sokağa geldi. Kadir Ç., evinin önüne çıktığı sırada hareket eden motosikletin arka koltuğunda bulunan M.K., tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda M.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan bir kurşun, Kadir Ç.'nin karın bölgesine isabet etti. Kadir Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri Kadir Ç.'ye pusu kuran M.K. ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.