Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında mahalleliler, evdeki eşyaları yangından kurtarmak için seferber oldu. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangına mahalleli seferber oldu, eşyaları yanmaktan kurtardılar

Manisa'da yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. Çıkan yangında mahalleliler evdeki eşyaları yangından kurtarmak için seferber oldu.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi Ramazanlar sokaktaki B.K.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Mahalleli vatandaşlar evin alt kısmında bulunan bazı eşyaları elleriyle taşıyarak kurtarırken maddi hasar meydana gelen yangında yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.