Çin ve Etiyopya'dan 330 Milyon Dolarlık İşbirliği Anlaşması

ADDİS ABABA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Etiyopya'nın Çin pazarına ihracatını teşvik etmek ve artırmak amacıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "Herkes İçin Büyük Pazar: Çin'e İhracat" etkinliği düzenledi.

Çarşamba günü başlayan etkinlikte, iki ülke şirketleri arasında toplam değeri 330 milyon ABD dolarını aşan 33 işbirliği anlaşması imzalandı.

Çin'in Etiyopya Büyükelçisi Chen Hai etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğin Çin'in büyük pazarını küresel ölçekte paylaşılan bir pazara dönüştürmeyi, daha dengeli bir ticari büyümeyi teşvik etmeyi ve çok taraflı ticaret sistemini savunmayı amaçladığını söyledi.

Chen, Etiyopya'nın en büyük ticaret ortağı ve yatırım kaynağı konumunda bulunan Çin'in, sıfır gümrük vergisi uygulaması gibi hamlelerle pazarını açmaya devam ettiğini belirtti.

Etiyopya Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Kassahun Gofe ise Çin'e ihracatlarının 7 Temmuz'da sona eren 2025-2026 Etiyopya mali yılında 369 milyon ABD dolarına ulaştığını ve son beş yılda yıllık ortalama yüzde 92 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Etiyopya Büyükelçiliği, Etiyopya Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Bakanlığı ve Etiyopya Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, ithalat-ihracat sektöründen 200'den fazla Çinli ve Etiyopyalı temsilci katıldı. Katılımcılar, etkinlik süresince piyasaya ilişkin bilgi alışverişinde bulundu, iş anlaşmaları gerçekleştirdi ve tedarik zincirlerini genişletti.

Kaynak: Xinhua