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Espiye Müftülüğü Din Görevlilerine Vaaz Becerileri Kursu Düzenledi

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Espiye Müftülüğü, din görevlilerine yönelik vaaz, becerileri geliştirme kursu düzenledi. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kursa 15 din görevlisinin katıldığını belirtti. Kurs kapsamında İslam'da vaaz ve hitabetin önemi, vaaz hazırlama ve sunmada temel ilkeler, sosyal medya yazarlığı gibi konular ele alındı.

Espiye Müftülüğü, din görevlilerine yönelik vaaz, becerileri geliştirme kursu düzenlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, AA muhabirine, Müftülük binasında gerçekleştirilen ve 15 gün sürecek kursa 15 din görevlisinin katıldığını söyledi.

Gülbe, kursta din görevlilerine, İslam'da vaaz ve hitabetin önemi, vaaz hazırlama ve sunmada temel ilkeler, sosyal medya yazarlığı gibi konuların da aralarında bulunduğu konularda eğitimlerin verildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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