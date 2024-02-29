Espiye'de bilgi yarışması düzenlendi

Espiye'de ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda organize edilen yarışmaya 8 okul katıldı.

Yarışmada Cibril Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmanın ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.