Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.