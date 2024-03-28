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Eskişehir'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde 21 bin lira ve Odunpazarı ilçesinde ise 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelilerin N.F. ve S.U. olduğu belirlendi.

Polis tarafından yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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