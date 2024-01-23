Eskişehir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarla Kiralarında Yapılan Zamlar Mağduriyet Yaratıyor

Eskişehir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarla, konut, bahçe niteliğindeki arazilerine yaptığı yüzde binleri bulan kira zamları nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e sorunlarını anlattı. Kira artışları nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyleyen Savaş Tabanlı; "Evimin bulunduğu arazi vakıflara ait. Geçen yıl kira bedeli olarak 3 bin 500 lira ödeme yaptım. Bu sene 27 bin 500 lira kira bedeli isteniyor. Ben 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Bu hayat pahalılığında zaten geçinemiyoruz. Mahallede benim gibi 40, 45 kişi mağdur. Yine kiralık vakıf tarlaları nedeniyle komşularımız büyük sıkıntılar yaşıyor" diye konuştu. Yurttaşların sorunların dinleyen Çakırözer konuyu Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, "Bu yapılan ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Hayat pahalılığının, zamların sorumlusu bu halk, Eskişehir köylüsü değildir. Beceriksizliğinizin bedelini halka yüklemekten vazgeçin" dedi.

Eskişehir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarla, konut, bahçe niteliğindeki arazilerine yaptığı yüzde binleri bulan kira zamları nedeniyle vatandaşlar mağdur durumda olduklarını söylediler. Eskişehir'in Alpu, Mahmudiye, Çifteler, Tepebaşı ve diğer ilçelerdeki vakıf arazilerini kiralayan vatandaşlar yüzde binleri bulan kira bedelleri karşısında evlerini ve tarlalarını kaybetme korkusu yaşıyor. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf arazilerine yaptığı fahiş zamlar nedeniyle mağdur edilen köylülerle bir araya geldi. Çakırözer'e, CHP Çifteler İlçe Başkanı Şükrü Keser ve Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı da eşlik ederken, heyet mahalle muhtarı ve köylülerden sıkıntıları dinledi.

"KÖYDE 45 HANE MAĞDUR, NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞRIDIK"

Köylüler daha önce metrekaresini 10 liradan kiraladıkları araziler için şimdi metrekaresine 100 lira istendiğini söyledi. Yaşanan mağduriyeti anlatan Savaş Tabanlı, "Evimin bulunduğu arazi vakıflara ait. Geçen yılı kira bedeli olarak 3 bin 500 lira ödeme yaptım. Bu sene 2024 yılında 27 bin 500 lira kira bedeli isteniyor. Ben 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Bu hayat pahalılığında zaten geçinemiyoruz. Emekliye verilen yüzde 40 zam var, o da 10 bin lira. Bu pahalılıkta ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallede benim gibi 40, 45 kişi mağdur. Yine kiralık vakıf tarlaları nedeniyle komsularımız büyük sıkıntılar yaşıyor" dedi.

"ZAMLARIN SORUMLUSU ESKİŞEHİRLİLER DEĞİL"

Köylüleri dinleyen Çakırözer, kiralara uygulanan astronomik zamları Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, kira artışlarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda da konuşan Çakırözer şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü 100 yıldan fazla süredir Eskişehir köylüsünün mesken, tarla olarak kullandığı vakıf arazilerine astronomik zamlar yaptı. Evi, bahçesi, tarlası vakıf arazisi üzerinde olan binlerce köylümüze çıkarılan kira faturası yüzde bin artırıldı. 3 bin liralık bedel 30 bin liraya çıkarıldı. Çifteler, Mahmudiye, Alpu, Odunpazarı ve diğer ilçelerimizin köylerinde vakıf arazisi üzerindeki vatandaşlarımız yüksek kira bedelleri nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalacak. Körhasan, Mesudiye, Dikmen, Aktaş, Eminekin, Yıldızören, Osmaniye, Abbashalimpaşa ve daha nice köyde çiftçiler tarımdan, hayvancılıktan kopacak. Emekliye, memura, emekçiye maaş zammına gelince enflasyonu yüzde 40, yüzde 50 gösterenler, sıra çiftçiden, köylüden almaya gelince yüzde bin istiyorlar; kepçeyle, kazanla saldırıyorlar. Bu yapılan ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Hayat pahalılığının, zamların sorumlusu bu halk, Eskişehir köylüsü değildir. Beceriksizliğinizin bedelini halka yüklemekten vazgeçin."

Çakırözer, yazılı soru önergesinde de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"Eskişehir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşınmaz/gayrimenkul sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı konut, kaçı dükkan ve tarla vasfında bulunmaktadır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir'de kiraya verdiği gayrimenkul/taşınmaz sayısı nedir?

Bu gayrimenkuller/taşınmazlar şahıs/şirket olarak belirtilmek üzere kimlere kiralanmıştır? Bu gayrimenkullerden/taşınmazlardan ne kadar gelir elde edilmektedir?

Eskişehir'deki vakıf arazilerine fahiş oranda zam yapılmasının gerekçesi nedir?"