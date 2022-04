Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in gerek kültür, doğa turizminin yanı sıra tarihi miras olanaklarıyla çok önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi.

Turizmin, farklı kültürlerdeki insanların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve dünya barışının sağlamasında önemli rol oynadığını ifade eden Vali Ayyıldız, şunları kaydetti:

" Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan ve kendisiyle beraber diğer alanların gelişimine de hız kazandıran öncü sektördür. Kuruluştan kurtuluşa, geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflediğimiz Eskişehir'in, tarihi değerleri, kültürel zenginliği, doğası, köklü geçmişe sahip sanat yapısı, yer altı zenginlikleri, planlı sanayisi, mutfağı ve folkloru turizm çeşitliliğine imkan sağlamaktadır. Günümüzde imrenilecek bir kültür dokusuna sahip olan gönül şehri Eskişehir'i park, bahçe, ören yeri ve müze gibi turistik mekanlarıyla, şehrimizde yapılan uluslararası festivaller, eğitim kongreleri, kültür sanat etkinlikleri, fuarlar ve sportif faaliyetlerle son yıllarda hızlı bir turizm büyümesi sergilemektedir. Bizler de ilimizin mevcut potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz."

"Türkiye boydan boya açık hava müzesi"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Türkiye'de 20 yılda turizm alanında çok büyük mesafe aldığını belirterek, şunları söyledi:

"20 yıl öncesine kadar o günün koşulları gereği turizm denildiğinde Türkiye'de genellikle deniz kum güneş anlaşılıyordu. Türkiye'nin denizi kumu güneşi rakipsiz, mavi bayraklı plajlarımızın sayısı her geçen gün biraz daha arttı, ama asıl Türkiye'nin büyük potansiyeli diğer turizm restorasyonları alanındaydı. Yani arkeoloji turizminde, gastronomi turizminde, sağlık ve spor turizminde aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye gerçekten ilk üçe girebilecek potansiyele sahiptir. Zaten ilk altıya girmiş durumdayız. Pandemi engellemesi olmasıydı belki ilk dördü konuşuyor olacaktık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha yukarılara çıkacağız. Tabii ki Eskişehir'de buradan payını alıyor. Türkiye'nin neresinde ve herhangi bir noktayı seçin. Oradan 100 kilometrelik çember çizin, bu saydığımız Turizm destinasyondaki Turizm adında ya gastronomi ya spor ya sağlık mutlaka Türkiye'nin o yöresinde köşesinde turistleri cezbedecek bir yer vardır. Türkiye boydan boya açık hava müzesi gibidir."

Etkinliğe, Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile diğer ilgililer katıldı.