Eskişehir'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Yaralı

Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

F.K. (47) yönetimindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde kontrolden çıkarak M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü M.K, otomobil sürücüsü anne F.K. ve yanında bulunun kızı Y.K. (15) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.