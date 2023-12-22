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Eskişehir'de Narkotik Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonunda Eskişehir'de 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının "Narkogüç" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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