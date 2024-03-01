Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa sürede gerçekleştirilen çalışma sonucunda kedi ağaçtan indirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek merdivenli araçla çalışma başlattı.
Kedi, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından ağaçtan indirildikten sonra gözlerden kayboldu.