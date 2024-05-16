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Eskişehir'de Kıskançlık Nedeniyle Çıkan Kavgada Eşi Bıçakla Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

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Eskişehir'de yaşanan kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirtirken, mahkeme heyeti tutukluluğunun devamına karar verdi.

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Sanık Atila Sarıhan savunmasında yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Eşim üzerime bıçakla saldırdı. Medeni bir şekilde konuşsaydı, herkes kendi yoluna giderdi." dedi.

Cumhuriyet savcısı Sarıhan'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin tespit edilmesi için GSM operatörüne yazı gönderilmesine, telefonun şifresinin kırılıp kırılamayacağına dair bilirkişi atanmasına hükmederek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesinde 31 Mart 2023'te, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefonunda Rusya'daki eski eşiyle görüştüğüne dair mesajları görerek aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Samsanova'yı öldüren Atila Sarıhan'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Rusya Mahkeme Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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