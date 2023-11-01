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Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitgazi'de kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları tarama cihazı, dedektör, kazma, kürek, bel küreği, el feneri ve metre ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında " Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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