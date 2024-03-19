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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürdü ve 92 şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

4 şüphelinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı çalışmada, makro dedektör, kazma, keser, çap, kürek ve levye ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

36 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalarda, 59 farklı suçtan aranan 92 şüpheliyi yakaladı.

Yakalananların 36'sının hükümlü, 56'sının ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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