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Eskişehir'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

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Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını düzenledikleri 'sessiz yürüyüş'le protesto etti. Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının sonucunda binlerce Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı vurgulandı.

Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını düzenledikleri "sessiz yürüyüş"le protesto etti.

Kentte 15'incisi gerçekleştirilen ve Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüş, Yediler Parkı'na kadar sürdü.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombaladığını söyledi.

Hastanelerin ve okulların "güvenli bölge" ilan edilmesine rağmen saldırılardan etkilendiğini dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana 12 bin 660'ı çocuk 29 binden fazla Filistinli öldürüldü. Yaralı sayısı 70 bine yaklaştı. Yaralılar, uygun şartlarda tedavi edilemiyor. Hekimler olarak yaralı birini tedavi edememenin yükünü oradaki meslektaşlarımızla taşıyoruz. Bizler, sürdürülen zulme rağmen hala fidan dikmeye devam eden Gazzelilerin umudunu taşıyoruz. Biliyoruz ki hastaneler, doktorlar yoksa umudumuz da yok. İnsanlığın dini, dili, ırkı ve rengi olmaz. İnsan olmak, yardıma muhtaç olana el uzatmak için yeterlidir."

Kaynak: AA / Güncel

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