Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda jandarma ekipleri 3 kadını kurtardı. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadını kurtardı.
Gözaltına alınan zanlı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından tutuklandı.