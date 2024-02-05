Eskişehir'de çıkan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında ağılda başlayan ve yanındaki eve sıçrayan alevler sonucu 63 küçükbaş hayvan öldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağılda başlayarak yanındaki eve sıçrayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü.
Aşağıçağlan Mahallesi'nde D.D'ye (76) ait ağılda elektrik hattından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve ağılın yanındaki tek katlı eve de sıçrayan alevlere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ağıldaki 63 küçükbaş hayvan öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.