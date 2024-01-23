Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Yenibağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Alperen G. isimli şüpheli, husumetlisi Nuri Ö'yü silahla yaraladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta 20 Ocak'ta tartıştığı husumetlisi Nuri Ö'yü silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Alperen G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Alperen G, sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun tamamlanması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alperen G, husumetlisi Nuri Ö. ile tartışmış, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Nuri Ö'ye ateş açmıştı. Bacağından yaralanan Nuri Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Alperen G'yi yapılan çalışma sonucu yakalamıştı.