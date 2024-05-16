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Eskişehir'de Bir Evden 5 Ton Çöp Çıkarıldı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarılarak temizlendi. Belediye ekipleri, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında biriken katı atıkları topladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarılarak temizlendi.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak'taki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Belediye ekipleri bu adrese gelerek, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, poşet ve kağıtları toplayan ekipler, topladıkları 5 ton çöpü kamyonla atık merkezine taşıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

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