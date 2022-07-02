Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu - Haberler

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Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki Kaymaz Höyük birinci derece sit alanında tarla sahibi tarafından üzerinde çeşitli figürler olan taş eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu mevkide yapılan araştırmada, söz konusu kişinin tarlasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde haç ve değişik figürler bulunan taş eser ele geçirildi.

Tarihi eserin muhafazaya alındığı, tarla sahibi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak"tan işlem başlatıldığı bildirildi.????

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Sivrihisar Eskişehir Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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