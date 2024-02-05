Eskişehir'de Ahır Yangını: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi, 63 Küçükbaş Hayvan Öldü

ESKİŞEHİR'de, ahırda açık unutulan lambanın patlaması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında, ev ve yanındaki ahır kullanılamaz hale geldi, 63 küçükbaş öldü.

Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde D.D.'ye ait ahırda gece yarısı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yanındaki eve de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ahır ve ev kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 63 küçükbaş hayvan ise öldü.

İlk incelemede, yangının, ev sahiplerinin ahırda açık unuttuğu lambanın patlaması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)