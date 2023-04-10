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Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli Görüntüler

Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli Görüntüler

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KAHİRE, 10 Nisan (Xinhua) -- Günün sıcaklığı en sonunda azalınca Eski Kahire'nin tarihi caddeleri, rengarenk ışıklarla süslenerek büyüleyici bir masal ülkesine dönüşüyor.

Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli GörüntülerMısır'ın başkenti Kahire'de Ramazan'da Han Halili Çarşısı'nı ziyaret eden insanlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

KAHİRE, 10 Nisan (Xinhua) -- Günün sıcaklığı en sonunda azalınca Eski Kahire'nin tarihi caddeleri, rengarenk ışıklarla süslenerek büyüleyici bir masal ülkesine dönüşüyor.

Ramazan'da oruç tutan birçok Mısırlı, aileleri ve arkadaşlarıyla buraya gelerek restoran ve kafelerde serinlemeye çalışıyor.

Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli GörüntülerMısır'ın başkenti Kahire'nin tarihi bölümündeki en eski caddelerden biri olan Muiz Caddesi'nde Ramazan'da bir çay bahçesinin dışında rahatça vakit geçiren insanlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli GörüntülerMısır'ın başkenti Kahire'nin tarihi bölümündeki en eski caddelerden biri olan Muiz Caddesi'ni ziyaret eden insanlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli GörüntülerMısır'ın başkenti Kahire'nin tarihi bölümündeki en eski caddelerden biri olan Muiz Caddesi'nde Ramazan'da bir restoranın dışında rahatça vakit geçiren insanlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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