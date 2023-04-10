Eski Kahire'nin Ramazan Gecelerinden Renkli Görüntüler
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KAHİRE, 10 Nisan (Xinhua) -- Günün sıcaklığı en sonunda azalınca Eski Kahire'nin tarihi caddeleri, rengarenk ışıklarla süslenerek büyüleyici bir masal ülkesine dönüşüyor.
KAHİRE, 10 Nisan (Xinhua) -- Günün sıcaklığı en sonunda azalınca Eski Kahire'nin tarihi caddeleri, rengarenk ışıklarla süslenerek büyüleyici bir masal ülkesine dönüşüyor.
Ramazan'da oruç tutan birçok Mısırlı, aileleri ve arkadaşlarıyla buraya gelerek restoran ve kafelerde serinlemeye çalışıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel