Eski çalışanlardan patronlarına gizli çekim iddiası

EYÜP'te bir iş güvenliği firmasında tuvalete kamera yerleştirerek ofis çalışanlarını görüntülediği iddia edilen Onur A. hakkında eski çalışanları suç duyurusunda bulundu.

Eyüp'te bir iş güvenliği firmasında, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Denizcan Kaygusuz ve asistan olarak çalışan Reyhan Yıldırım, işyeri içerisinde ortak kullanılan tuvalete, gizli kamera koyarak çalışanların görüntülerini kayıt altına aldığını iddia ettikleri, işyeri ortağı Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizcan Kaygusuz'un 28 Aralık 2021 tarihinde savcılığa verdiği ifadesinde firmada 1 Nisan 2021 tarihinde işe başladığını, 23 Aralık'ta ise işten ayrıldığını ifade ederek, "Bu kişi ofisin farklı yerlerine gizli kameralar yerleştirmiş. Bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çekmektedir. Bu durumu işyerinde çalışırken fark etmiştim ancak somut delilim olmadığından başvuru yapamadım. Daha doğrusu işyerinde çalışırken görüntülerin olduğu hafıza kartını almıştım. Ancak görüntüleri geri yükleyebildiğim zaman gelip başvuruda bulundum. Gizli kamera kuran bu kişiden şikayetçiyim. Görüntülerde bizzat şüphelinin bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir" dedi.

"OFİS ÇALIŞANLARININ, GİZLİ KAMERA DÜZENEKLERİYLE GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIĞINI TESPİT ETTİM"

"KENDİ ÖZEL KREM KUTULARINI DELEREK, TIRAŞ MAKİNESİNİ DELEREK BUNLARIN İÇİNE YERLEŞTİRMİŞ"

Onur A. ise konunun yargıda aşamasında olduğunu, iddialara karşı dava açtıklarını ve konuşmak istemediğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel