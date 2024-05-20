Eşinin vasiyetini yerine getiren 72 yaşındaki kadın, mesleği öğrettiği geliniyle tamirhaneyi açık tutuyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde eşinin vasiyeti üzerine elektrikli ev aletleri tamir dükkanını kapatmayan 72 yaşındaki Dudu Önal, mesleği öğrettiği geliniyle her gün tezgah başına geçiyor.

Eşiyle uzun yıllar esnaflık yapan Önal, ustası da olan eşiyle yarım asra yakın mutlu bir hayat sürdü.

Evliliğinden 2 çocuğu olan Önal, hayat arkadaşı Erol Önal'ı 2016'da kaybetti.

Eşine özlemi her geçen gün büyüyen Önal, kocasının vasiyetini yerine getirebilmek için ilerleyen yaşına rağmen iş yerini kapatmadı.

Kendi vefat ettikten sonra da tamirhanenin kapanmasını istemeyen Önal, mesleği öğrettiği ve iş yerini de devrettiği geliniyle tamirat yapıyor.

Gayreti ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Önal, samimiyetiyle de müşterileri ve esnaf arkadaşları tarafından çok seviliyor.

"Gelinim başımın tacı"

Önal, AA muhabirine, elektrik ustası eşine yardım ederken işi öğrendiğini, eşinin vefatından sonra da tost makinesi, elektrikli su ısıtıcı, saç kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerini tamir ettiğini ve dükkanı kapatmadığını anlattı.

Hayattaki en büyük destekçilerinden biri olan gelinine, bildiği her şeyi öğretmek için çabaladığını belirten Önal, iyi bir tamirci ve esnaf yetiştirdiği için gözünün arkada kalmayacağını ifade etti.

Önal, işi el birliğiyle yürüttüklerini belirterek, "Getirilen eşyaları gelinimle tamir ederiz. Bilemediklerini sorar, bazen ben de ona sorarım. 'Anne şöyle yapalım, böyle yapalım' derken yapar bitiririz. Gelinimi çok seviyorum. Sevdiğim için de benim her şeyim onun. Kızımın biri de o. Torunlarımın annesi. Gelinim başımın tacı. İşte öyle seviyorum." ifadesini kullandı.

Ömrünün kalanını, tamirhaneyi açık tutarak eşinin vasiyetini yerine getirmeye adadığını vurgulayan Önal, son nefesine kadar sözünü tutmak için gayret göstereceğini dile getirdi.

Gelini yalnız bırakmamak için İstanbul'dan ilçeye taşındı

Ailenin 46 yaşındaki 3 çocuk annesi gelini Kezban Önal da evlilikte 18 yılı geride bıraktıklarını, önceden İstanbul'da yaşadıklarını söyledi.

Kayınpederi öldükten sonra kayınvalidesine destek için İstanbul'dan Konya'ya döndüklerini anlatan Önal, şöyle konuştu:

"Onu yalnız bırakmayalım dedik, sonra dükkanı ben devraldım. Sağ olsun annem bizi yine yalnız bırakmıyor. Sürekli geliyor, bize her türlü desteği veriyor. Sabah dükkanı o açıyor. Ben evdeki işleri hallettikten sonra geliyorum. Tamirciliği ona baka baka öğrendim. Bilmediklerimi soruyorum, öğretiyor. Müşterilerimiz de memnun. Sırt sırta verip devam ettireceğiz. Rabbim ömür verdiği müddetçe annem yanımızda, başımızda olacak. Bizden sonra da çocuklarımız devam etmek isterse onlara devrederiz."