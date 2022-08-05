Eşinin öldürdüğü Fadim, kızının düğünü için boşanmayı ertelemiş

KONYA'da, eşi Bayram Süner (40) tarafından tabancayla vurularak öldürüp, cesedi evinin bodrumuna saklanan Fadim Süner'in (36), kızının düğünü nedeniyle boşanma dilekçesini geri çektiği ortaya çıktı. Fadim Süner'in babası Ramazan Şahin, "Kızım daha önce de şiddet gördü, benim evime geldi. Boşanmak için dilekçe vermişti; ama 'düğünümüz var', diye dilekçeyi geri çekip, boşanmayı erteledi" dedi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Bayram Süner de dün gece saatlerinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner, 4 çocuğun annesi eşi Fadim Süner'i aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla göğsünden ateş edip öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi. Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süner, ardından evinin karşısındaki akaryakıt istasyonuna giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, o gün akşam saatlerinde bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.