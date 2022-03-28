Eşinin Amerika'ya götürdüğü ve 6 yıldır göremediği oğlu için yürüyerek Türkiye'yi dolaşıyor

Amerikan vatandaşı eşinin ülkesine gidip 6 yıldır oğlunu kendisine göstermediğini söyleyen Yaşar Çalışkan (43), yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için üzerinde oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle yürüyerek Türkiye'yi dolaşıyor. Yaklaşık 40 gün önce Sakarya'dan yürümeye başlayan Çalışkan, Karadeniz ve doğu illerinden sonra Akdeniz'e inip Antalya'ya geldi. Şu ana kadar bin 700 kilometre yürüdüğünü söyleyen Çalışkan, "Oğlum için 50 bin kilometre yine yürürüm. Onu çok özledim" dedi.

İstanbul'da yaşayan Yalçın Çalışkan (43), 6 yıl önce Amerikan vatandaşı eşiyle aile içi bazı sıkıntılar yaşadı. Ardından iddiaya göre eşi, Amerika'da yaşayan babasının rahatsızlandığını söyleyip oğluyla beraber Amerika'ya gitti. Bir daha geri dönmeyen eşi ve oğlunu 6 yıldır göremeyen Çalışkan ise, bu süre içerisinde internet üzerinden en son oğlunu 6 ay önce gördü.

40 GÜN ÖNCE YÜRÜMEYE BAŞLADI, BİN 700 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için üzerinde oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle 40 gün önce Sakarya'dan yürüyerek yola koyulan Çalışkan, sırasıyla Karadeniz ve doğudaki şehirleri dolaştı, ardından Akdeniz'e inip 40. günde Antalya'ya ulaştı. Yaklaşık bin 700 kilometre yol kat eden Çalışkan, Akdeniz'den sonra ege bölgesinden İstanbul Mecidiyeköy'e gelerek yürüyüşünü sonlandıracak.

"6 SENE GEÇTİ"

Eşinin kendisini devamlı oyaladığını ileri süren Çalışkan, "Çocuğumun dedesi hastaydı. Annesi çocuğumla beraber alıp götürdü. Bir daha dönmedi. Döneceğini hep söylüyordu, ama inanmadım. Buradan defalarca yanına almasını istedim. 'Tamam' deyip oyaladı. 6 sene geçti ve en son 6 ay önce oğlumu internetten gördüm" dedi.

"OĞLUM İÇİN 50 BİN KİLOMETRE YÜRÜRÜM"

Yürüyüşü sırasında Erzurum'da sıkıntı yaşadığını ifade eden Çalışkan, "Tipiye yakalandım. Orada kamyon şoförü beni görmeseydi yaşamıyor olabilirdim. Ardından Akdeniz'e geldim. Şu an Antalya'dayım. 40 gün oldu. Buradan yoluma devam edip İstanbul Mecidiyeköy'de yürüyüşümü bitireceğim. Şu an bin 700 kilometre yürüdüm. Oğlum için 50 bin kilometre yürürüm. Yeter ki oğluma kavuşayım. Gerçekten çok özledim. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yok" diye konuştu.

Çalışkan, ABD ya da Türkiye'ye oğlu için herhangi bir başvurusu olmadığını da sözlerine ekleyip, yürüyüş bitirince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmayı düşündüğünü söyledi.

(Suat Metin - Gazi Taş/ İHA)