Esenyurt'ta yol vermeme meselesinden tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladı
Esenyurt'ta meydana gelen olayda, yol vermeme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta yol vermeme meselesinden tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye gönderildi.
???????Mehterçeşme Mahallesi'nde, dün seyir halindeki iki sürücü arasında yol vermeme gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen S.S, sürücü M.Ş'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.S'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.