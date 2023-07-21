- Esenyurt'ta ot yangınında dumanlar E-5 Karayolunu böyle kapladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol kenarındaki arazide kuru otlar alevli suretle yanarken E-5 Karayolu'nu kaplayan dumanlar ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu kenarındaki otluk arazide yangın çıktı. Alevli suretle yanan otların dumanı kısa sürede E-5 Karayolu'nu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.