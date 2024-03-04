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Esenyurt'ta iplik yüklü kamyonun park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 araçta hasar oluştu

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Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

Aydın G. yönetimindeki 34 GN 9321 plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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