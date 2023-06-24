Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki kapalı pazarlar kesimhaneye dönüştürülürken, kaçak hayvanları yakalamak için kurban yakalama timleri kuruldu.

Esenyurt Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki kapalı pazarlar kesimhaneye dönüştürülürken, kaçak hayvanları yakalamak için kurban yakalama timleri kuruldu.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için ekiplerini oluşturarak, kurban kesim alanlarını hazırladı. İlçedeki 1 kesimhanede çalışmalar tamamlanırken, 7 kapalı pazar da kesimhaneye çevrildi. Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalamak için kurban yakalama timleri de oluşturuldu. Esenyurt'ta bulunan kapalı pazarlar Kurban Bayramı boyunca sabah saat 05.00'ten itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ekipler, Esenyurtluların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bayram sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.

Veteriner hekimler denetimde olacak

Belediyeye bağlı veteriner hekimlerin bayram boyunca kesimhanelerde denetimde olacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış "İslam aleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı sürecindeyiz. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu komşularımızın kurban ibadetlerini huzurlu ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için belediyemizin tüm birimlerine talimatlar verdi. Bayram günü kesimhanelerde vatandaşlarımızı karşılayacağız ve bayramlaşacağız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini dini koşullara uygun yapabilmeleri için her kesimhanede 1 tane imam ve kesilen kurban etlerinin sağlık açısından uygun olup olmadığını denetleyecek veteriner hekimlerimiz bulunacak. Bununla birlikte Esenyurt Belediyesi'nin bütün kesimhanelerinde temizlik işleri, zabıta, halkla ilişkiler ve ilgili bütün birimleri hazır olacak. Kurban ibadetinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağız" dedi.

"Sağlığımız için kesimhaneleri kullanalım"

Hem çevre hem de halk sağlığı açısından vatandaşların belirlenen kurban kesim alanlarını kullanması gerektiğini belirten Çalış "Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz var. Özellikle kaçak kesim alanlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kaçak kesime müsaade etmememiz gerekiyor. Özellikle belirtmek isterim ki, kesimhanelerimizde veteriner hekimlerimiz bulunduğundan dolayı etlerin sağlıklı olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer hayvanlar sokakta kaçak olarak kesilirse, o hayvanda var olan bazı hastalıklar, özellikle tüberküloz ve şap gibi hastalıkların olup olmadığını vatandaşlar anlayamaz. Kurban kesiminden sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması adına, vatandaşlarımızdan ricamız bizim belediyemize ait kesimhanelerde gerekli işlemleri yapmalarıdır" ifadelerini kullandı.