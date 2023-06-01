Esenler'de sokak ortasında öldürülen Asiye Nur Atalay davasında mütalaa verildi

ESENLER'de, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun ve ona yardım ettiği iddia edilen Mesut Gezer'in yargılandığı davada mütalaa verildi. Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken, Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun, "Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu. Sevmek ne zamandan beri suç oldu. Asiye'nin ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun bulunduğu cezaevinden getirilirken diğer sanık Mesut Gezer, Asiye Nur Atalay'ın ailesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen baba Bayram Atalay, sanığın 16 kez suç işlediğini ve cezasında indirim yapılmaması gerektiğini söyledi.

"ÇOK PİŞMANIM"

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Mesut Gezer hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.