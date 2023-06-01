Esenler'de sokak ortasında öldürülen Asiye Nur Atalay davasında mütalaa açıklandı

Esenler'de sokak ortasında öldürülen Asiye Nur Atalay davasında Ümit Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken Mesut Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun, 'Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu? Sevmek ne zamandan beri suç oldu? Asiye'nin ailesinden çok özür diliyorum' dedi.

ESENLER'de, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun ve ona yardım ettiği iddia edilen Mesut Gezer'in yargılandığı davada mütalaa verildi. Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun, "Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu? Sevmek ne zamandan beri suç oldu? Asiye'nin ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun bulunduğu cezaevinden getirilirken diğer sanık Mesut Gezer, Asiye Nur Atalay'ın ailesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen baba Bayram Atalay, sanığın 16 kez suç işlediğini ve cezasında indirim yapılmaması gerektiğini söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ümit Karakoyun'un Asiye Nur Atalay'ın kendisine bağırması, tükürmesi ve tokat atması üzerine tahrik altında suçu işlediğini savunduğu belirtildi. Ancak kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan tanığın, "Kızın sanığa küfür ettiğini duymadım, eğer etseydi hemen evimin altıydı duyardım. Kız sürekli yapma, etme diyordu" şeklinde beyanda bulunduğu, bu sebeple Ümit Karakoyun hakkında tahrik hükümlerinin uygulama imkanının bulunmadığı kaydedildi. Olay tarihinde 'Kasten öldürme' suçunun niteliklerinden olan 'Kadına karşı' maddesi yürürlükte olmadığından Ümit Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mesut Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca her iki sanık için de 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"SEVMEK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU"

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